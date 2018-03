Azienda italiana jeans su Denimology

SULMONA (L'AQUILA), 15 MAR - Un'azienda italiana finisce sotto i riflettori di Denimology, il blog del jeans più importante del mondo: si tratta dell'abruzzese 'Don The Fuller', leader nella produzione di jeans di alto livello a basso impatto ambientale; al progetto imprenditoriale, partito nel 2013, è stata dedicata un'intera pagina sul blog. "È un grande onore per noi che il blog più importante del mondo nel campo del denim abbia dedicato uno spazio così importante per sottolineare la bontà del nostro progetto - afferma Mauro Cianti Ceo Don The Fuller - segno che stiamo lavorando bene e che il nostro jeans, tipicamente italiano, sta avendo riscontri positivi in tutto il mondo". Nel blog Denimology viene evidenziata la particolarità della produzione italiana tipicamente artigianale, ma soprattutto l'attenzione che viene riservata al rispetto dell'ambiente con un innovativo processo di lavaggio dei jeans.