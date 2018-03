Il nuovo zoo è tutto in peluche

MILANO, 16 MAR - Le aree sono quelle di un normale zoo, con la fattoria, i pennuti, i rettili, la foresta, la savana, ma gli animali in mostra sono tutti di peluche: apre oggi alla Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo, nel Milanese, l'esposizione didattica 'Animals'. I 144 peluche riproducono perfettamente in tutti i particolari e a grandezza naturale, le specie appartenenti a vari continenti. Ogni animale è realizzato nel rispetto dell'ambiente, con imbottitura in 100% di pet riciclato. L'esposizione è composta da otto aree tematiche realizzate con una scenografia corredata da teche informative sulla vita, le abitudini, la storia degli animali presenti. Nell'area Ludica Multimediale i bambini saranno accolti dai 'ranger' in tenuta da safari, mentre al termine della parata i piccoli esploratori potranno immergersi nell'oceano virtuale dell'acquario Multimediale 3D.