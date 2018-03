Al Bologna Festival omaggio a Abbado

BOLOGNA, 16 MAR - Bologna Festival rende omaggio a Claudio Abbado, il maestro scomparso nel 2014 che tante volte diresse l'Orchestra Mozart per la manifestazione bolognese, con lo spettacolo musicale 'La Casa dei suoni', in programma dal 17 al 20 marzo al Teatro dei Laboratori delle Arti nell'ambito della rassegna Baby Bofe dedicata al mondo dei ragazzi. Ispirato al libro omonimo di Abbado, 'La casa dei suoni' appunto, con musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Rossini, Verdi, Mahler, Brahms, Debussy, Bartok, è una fiaba dolce e divertente che narra l'infanzia del futuro direttore d'orchestra, nato in una casa musicale, figlio di un 'padre violino' e una 'madre pianoforte'. Una voce recitante accompagna il pubblico in questo originale percorso musicale, sulle orme delle note più amate dal grande direttore, a partire dalla sua infanzia. Il progetto è un omaggio a Claudio Abbado e al suo lavoro con i giovani.