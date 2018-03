Verso Matera 2019 nel segno del fuoco

MATERA, 16 MAR - Il "fuoco" della partecipazione e della integrazione, nelle forme reali e virtuali, della cultura, della tradizione e dello sport: il 18 e 19 marzo ci sarà il terzo appuntamento delle tappe di avvicinamento al 19 gennaio 2019, data della cerimonia inaugurale di Matera Capitale europea della cultura 2019. Il programma - presentato in una conferenza stampa - si svolgerà al rione Agna, presso il Casino Padula, sede dell'Open Design School della Fondazione "Matera-Basilicata 2019". Nella serata della seconda giornata sarà attivata e presentata la nuova piattaforma della Community di Matera 2019, un luogo aperto - come lo hanno definito gli organizzatori - nel quale i cittadini e residenti anche all'estero avranno la possibilità di proporre progetti da realizzare per l'anno da Capitale europea della Cultura.