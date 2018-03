Wind Music Awards all'Arena il 4 e 5/6

ROMA, 16 MAR - Tornano il 4 e 5 giugno all'Arena di Verona i Wind Music Awards. Due serate per assegnare i premi della musica italiana per successi discografici e live. Già in vendita i biglietti. Nel corso delle serate, che vedranno la partecipazione anche di ospiti internazionali, verranno consegnati altri riconoscimenti e premi speciali agli artisti che si sono contraddistinti per risultati d'eccezione.