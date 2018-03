The Voice, nuovo inizio per talent Rai

MILANO, 16 MAR - Un nuovo cast, un meccanismo rinnovato e un impianto scenografico ripensato per quello che sarà un vero e proprio nuovo inizio di The Voice of Italy, al via il 22 marzo su Rai Due. Alla conduzione del talent musicale ci sarà Costantino della Gherardesca. Rinnovata anche la squadra di coach con Al Bano, Francesco Renga, J-Ax e la rockeuse Cristina Scabbia, frontwoman dei Lacuna Coil. "La mia edizione di The Voice sarà sempre all'insegna del potente uomo alfa - ha scherzato il nuovo conduttore - e non mi trasformerò improvvisamente nel mio amico Fabrizio Frizzi".