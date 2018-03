Petruzzelli,simulatore maestro orchestra

(ANSA)- BARI, 16 MAR - Il suo nome è 'Concerto': è composto da un grande schermo, una tastiera e una bacchetta. All'apparenza sembra un videogioco a disposizione di tutti, grandi e piccoli, per provare l'emozione di dirigere un'orchestra. Si tratta in realtà di un "direttore d'orchestra virtuale, l'unico in Italia", ha detto l'assessore alla cultura del Comune di Bari Silvio Maselli. Il simulatore è stato installato in una saletta adiacente il foyer del teatro Petruzzelli. L'iniziativa - che prenderà il via il prossimo 19 marzo - è stata presentata a Bari. "Per un lungo periodo questa città ha impedito a intere generazioni- ha detto il sindaco, Antonio Decaro - di appassionarsi alla musica. Abbiamo fatto uno sforzo per recuperare il tempo perduto". L'idea - è stato spiegato - è venuta a Silvio Maselli a Vienna , durante una visita al Museo della musica."Abbiamo bandito un concorso di idee - ha detto Maselli -e con questo simulatore, tecnicamente più avanzato di quello di Vienna, vogliamo riportare a teatro le nuove generazioni".