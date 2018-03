Morricone, nuova data il 21/6 a Parma

BOLOGNA, 16 MAR - Nuovo concerto per Ennio Morricone: la tournee 'The 60 years of Music world tour' toccherà anche Parma, il 21 giugno, al Parco Cittadella. La data seguirà di pochi giorni i tre concerti romani (16-17-18 giugno alle Terme di Caracalla). Il tour segna il 60/o anniversario del maestro come compositore e direttore d'orchestra e segue una serie di date europee che hanno portato Morricone ad esibirsi davanti a circa 400mila persone in trenta città. "Per questa tournée - spiega - ho pensato ad un programma aggiornato che naturalmente comprende alcuni 'grandi classici' come le musiche degli amati western di Sergio Leone e 'Mission', ma nella sua totalità il concerto sarà un'esperienza molto differente rispetto al passato. Prevedo di inserire le musiche composte per Quentin Tarantino e alcuni brani composti per i western di Sergio Leone che non ho mai diretto nei tour precedenti".