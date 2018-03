Scala: debutta orchestra accademia

MILANO, 16 MAR - Ha debuttato alla Scala in un concerto diretto da Michele Mariotti la 'nuova' orchestra dell'Accademia, che ha iniziato a gennaio il biennio di corso. Un debutto fra gli applausi in una serata promossa dal Rotary milanese per sostenere il progetto Polio Plus. Ma questo è solo il primo di una serie di impegni che l'ensemble - di cui fanno parte 70 musicisti fino a 26 anni selezionati fra oltre 400 - dovrà affrontare. L'orchestra sarà impegnata a fine maggio nelle 'Serate Nureyev' con star come Roberto Bolle, Svetlana Zakharova e Marianela Nunez. Già dalla settimana prossima tutta l'accademia inizierà a lavorare con Liliana Cavani per l'opera Ali babà in scena al Piermarini dal 1 settembre. Mentre il corpo di ballo si esibirà in Scala l'8 e 10 giugno. Alcuni ballerini, poi, quest'estate saranno a Mosca per i 280 anni dell'accademia Vaganova, saranno il 19 e 20 giugno al Bolshoi e nel palazzo del Cremlino. A Tokio invece i ballerini a New National Theatre per l'evento Ballet Asteras il 28 luglio.