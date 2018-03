A Gnam, l'Altro per 17 artisti africani

ROMA, 16 MAR - ''Non voglio che le persone entrino in questa mostra cercando l'Africa. Voglio entrino e pensino a se stesse''. Così Simon Njami racconta I is an other / Be the Other, rassegna collettiva che dal 19/3 al 24/6 porterà a La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma le opere di 17 artisti di origine africana, ma di formazione e ispirazione internazionale. Dalle grandi sculture di legnetti di Nick Cave al Purgatorio ''disegnato'' di perline di Bili Bidjocka o le fotografie di Phyllis Galembo, in tutto sono 34 opere per parlare del rapporto con l'altro, punto di conoscenza del mondo, affidandosi alla mitologia, al gioco, all'ironia, all'elemento visionario. La mostra sarà la prima tappa di una stagione dedicata all'Africa, che all'indomani della II Conferenza Italia Africa organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e dalla cooperazione internazionale, vedrà dal 22/6 al Maxxi anche la mostra African Metropolis. Una città immaginaria, curata ancora da Njami con Elena Motisi