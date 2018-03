Bologna sold out per 51/o Cosmoprof

BOLOGNA, 16 MAR - Un Cosmoprof sempre più grande e partecipato con tantissimi visitatori agli ingressi fin dalla mattinata. Con l'apertura della sezione principale dedicata al mondo di acconciatura e estetica professionale - dopo il debutto ieri per Cosmopack, spazio dedicato all'innovazione e alla filiera produttiva; e Cosmo Perfumery and Cosmetics, dedicato a profumeria e cosmetica - e la cerimonia inaugurale, è entrato nel vivo il grande appuntamento internazionale dedicato al beauty a BolognaFiere. Alla fine sono 2.822 gli espositori presenti per l'edizione 2018, il 3% in più rispetto al 2017 provenienti da 70 paesi. Una manifestazione che cresce del 7,5%. "La 51/a edizione - ha detto il presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari - si apre guardando al futuro non solo per il piano di ampliamento del quartiere ma anche per la crescita della piattaforma di Cosmoprof: dopo Cosmoprof Asia e Nord America, inaugureremo a Mumbai Cosmoprof India e si conferma l'impegno in Iran e Colombia".