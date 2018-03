Libri: esce 'Oltre il confine'

MILANO, 16 MAR - Come salvarsi da una guerra civile: istruzioni per l'uso. Indicazioni che si susseguono, tappa dopo tappa, lungo il cammino, in un Paese devastato dall'azzeramento di tutte le regole, di un gruppo di giovani, generazione anni '80, protagonisti di 'Oltre il confine', romanzo d'esordio di Igor Greganti. Il libro (Laurana editore), che verrà presentato lunedì 19 marzo allo Spazio Melampo a Milano, è un viaggio immaginario in una nazione in preda a un conflitto sanguinario tra fazioni e in cui tutti i centri del potere, Stato, religione, banche, industrie, media e giustizia, stanno andando incontro ad un'inesorabile dissoluzione. Giuseppe Manna, 20 anni compiuti nel 2000 e un'esperienza da testimone in un processo al presidente del Consiglio, è il personaggio principale. E' lui che una mattina si sveglia e decide che è arrivato il momento di capire, e far capire al lettore, le ragioni che hanno portato una riconoscibilissima Italia degli ultimi anni ad impantanarsi in una situazione apocalittica.