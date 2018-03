Sottile, racconto l'Italia della notte

ROMA, 16 MAR - "Abbiamo scelto di raccontare storie di persone che popolano la notte. Troverete un'Italia diversa, poco esplorata, dalle guardie mediche donne di Bari, tra le più molestate in Italia, alle ballerine di lap dance, dai ladri di rame di Tor Bella Monaca, alle sale bingo". Salvo Sottile lo manda ancora Rai3 ma questa volta torna alla cronaca di strada, per sei puntate, da lunedì 19 marzo, alle ore 23.10 - con 'Prima dell'Alba' che grazie presenterà al pubblico due mesi di riprese e di interviste ai protagonisti delle notti italiane, raggiunti in 31 città. "Le telecamere sono entrate negli ospedali e nelle fabbriche, per mostrare il lavoro delle forze dell'ordine", ma non è tutto e "racconteremo anche il mondo della trasgressione ad esempio quello dei club per scambisti che di notte si popolano di molte coppie sposate. Il giornalista e condutture di Mi manda Raitre seguirà anche i ladri di rame, o i sikh di Terracina che raccolgono la frutta, o ibroker finanziari di Firenze. Prodotto da Stand By Me.