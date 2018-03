A Londra anteprima di Humanism!

PESCARA, 16 MAR - Debutta a Londra il 18 aprile prossimo in anteprima mondiale, "Humanism!", film in partnership etica con Meat Free Monday, campagna lanciata da Paul McCartney, e presentato da Sir Michael Lindsay-Hogg. E' scritto e diretto da Glauco Della Sciucca che definisce l'opera come una "commedia old fashioned, satirica e d'essai, surreale e consapevole parodia e insieme citazione di un certo cinema d'autore anni Sessanta inglese, francese, italiano". Il film, girato fra Londra, New York, Pescara e, sempre in Abruzzo, nella Riserva naturale dei Calanchi di Atri, promuove in alcune scene valori legati al dibattito internazionale su ambiente ed emissioni CO2. Versione originale in italiano, sottotitolata in inglese, registrato in presa diretta, "Humanism!" è un bianco e nero vintage e alterna momenti introspettivi e analisi delle relazioni umane a dissertazioni sul ruolo dei media e del teatro nella società contemporanea, con i protagonisti che portano sul grande schermo il punto di vista del poliedrico autore