Cinema:anteprima a Londra per'Humanism!'

PESCARA, 16 MAR - Debutta a Londra il 18 aprile in anteprima mondiale, al 'Prince Charles Cinema', "Humanism!", film in partnership etica con Meat Free Monday, campagna lanciata da Paul McCartney. Presentato da Sir Michael Lindsay-Hogg, è scritto e diretto da Glauco Della Sciucca che lo definisce "commedia old fashioned, satirica e d'essai, surreale e consapevole parodia e insieme citazione di un certo cinema d'autore anni Sessanta inglese, francese, italiano". Girato fra Londra, New York, Pescara e nella Riserva naturale dei Calanchi di Atri, il film promuove valori legati al dibattito su ambiente ed emissioni CO2. Versione originale in italiano sottotitolata in inglese, "Humanism!" è un brillante bianco e nero vintage che rimanda agli stili rigorosi di Bergman, Antonioni e del Woody Allen di "Interiors" e "Manhattan", e alterna momenti introspettivi e di analisi delle relazioni umane a dissertazioni sul ruolo dei media e del teatro nella società contemporanea.