Hit parade, Tedua raggiunge la vetta

ROMA, 16 MAR - Il nuovo album di Tedua, "Mowgli Il disco della Giungla", raggiunge il primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana in Italia, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, e scalza dalla vetta Benji e Fede con Siamo solo Noise. Entrano direttamente al terzo posto, Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che dopo il via al tour hanno deciso di dare alle stampe anche un disco a tre voci. Sferaebbasta perde una posizione ed è quarto, seguito da due nuove new entry: i Negrita con Desert Yacht Club (che conquistano il primo posto nella classifica dei vinili) e Ministri con Fidatevi. Tra gli artisti che hanno partecipato al festival di Sanremo, resistono ancora nella top ten solo i vincitori: Ermal Meta con Non abbiamo armi (settimo, ha conquistato il festival insieme a Fabrizio Moro), il vincitore delle Nuove Proposte Ultimo con Peter Pan (ottavo) e Fabrizio Moro con Parole Rumori e Anni (decimo). Immarcescibile Ed Sheeran, ancora tra i primi dieci dopo oltre un anno dalla pubblicazione di Divide.