Mostre, Sovrane Eleganze a Racconigi

TORINO, 16 MAR - Visitatrice d'eccezione alla mostra 'Sovrane Eleganze. Le Residenze Sabaude tra arte e moda' che ha aperto oggi i battenti al Castello di Racconigi (Cuneo). Tra il pubblico del primo giorno d'apertura anche la principessa Maria Gabriella di Savoia, figlia terzogenita dell'ultimo re d'Italia Umberto II e della regina Maria José, che l'ha visitata accompagnata dal curatore Alessandro Lai. "Trovo questa mostra una idea geniale", ha detto Maria Gabriella al curatore, che ha ricordato la madre della principessa come un esempio di eleganza. "Sarebbe stata felice di sentirlo dire - ha aggiunto - perché teneva molto alla sua eleganza". Organizzata dall'Associazione Terre dei Savoia e dal Castello di Racconigi, fino al 10 giugno la mostra offre la rilettura attenta di alcune personalità chiave della dinastia sabauda tra il Medioevo e il XX Secolo. Due itinerari in cui la storia, l'architettura, l'arte e la moda si fondono e hanno come filo conduttore le contesse, le duchesse e le regine di Casa Savoia.