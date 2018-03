E' arrivata felicità va al pomeriggio

ROMA, 16 MAR - Cambio di collocazione per E' arrivata la felicità, la fiction di Rai 1 con Claudia Santamaria e Claudia Pandolfi, che dalla prima serata del lunedì e martedì di Rai 1, si sposta nel pomeriggio domenicale della rete ammiraglia della Rai. I due nuovi episodi annuncia una nota di viale Mazzini andranno in onda domenica 18 marzo, alle 16.35. La nuova collocazione, secondo quanto si apprende, e' stata scelta perché nel preserale del pomeriggio della domenica di Rai 1 si sta sperimentando una programmazione dedicata allo stesso target di questo tipo di fiction. In onda dal 21/2 2018 su Rai1 la serie ideata da Ivan Cotroneo, seconda stagione di un racconto incentrato sulle peripezie di una famiglia allargata, non ha comunque quest'anno mai vinto gli ascolti di prima serata. Al suo esordio ha avuto 3,1 mln di spettatori, pari al 13,2% di share. Il lunedì della settimana successiva gli ascolti sono scesi a 2,9 mln (12,1%), l'8 marzo gli ascolti sono stati di 2,7 mln (11%) il 14 marzo di 2,8 mln (11,7%).