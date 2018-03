Oltre il Bacio, segni di Federico Seneca

ROMA, 17 MAR - L'immagine dei due innamorati del "Bacio" Perugina è nella memoria collettiva di generazioni di italiani ma quanti conoscono il nome del suo inventore? Restare dietro le quinte è il contrappasso per tanti pubblicitari geniali, capaci di conquistare il gusto popolare e di entrare nella storia del costume. Anche Federico Seneca (1891-1976), autore del disegno del mitico cioccolatino, paga questo prezzo inevitabile quando il fine del lavoro creativo è l' esaltazione del marchio. All' artista rende omaggio dal 17 marzo al 2 settembre il Nuovo Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso con la mostra monografica "Federico Seneca. Segno e forma nella pubblicità" che ne documenta l'intero percorso creativo dagli esordi belle époque agli sviluppi futuristi alla teatralità di matrice bauhaus. E' l' occasione per mettere a fuoco alcune delle campagne comunicative più famose ideate tra gli anni Venti e Trenta e introdurre con alcune creazioni dei primissimi anni Cinquanta il periodo del boom economico.