Elena Manuele ha vinto SanremoYoung

ROMA, 17 MAR - Elena Manuele, giovane cantante di soli 15 anni di origine siciliana, è la vincitrice della prima edizione di SanremoYoung, il teen talent Rai condotto da Antonella Clerici, in onda live su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. La finalissima di ieri sera ha appassionato il pubblico in studio e a casa e ha conquistato il prime time televisivo con quasi il 20% di share - pari a 4 milioni 277 spettatori - e i Social, posizionandosi al primo posto dei programmi più commentati nella fascia prime time con oltre 178mila interazioni. Elena, la vincitrice di questa prima edizione ha debuttato nella prima puntata interpretando il brano "La Cura" di Franco Battiato. Nel terzo appuntamento, è passata alla finale del 14 marzo, serata dedicata ai duetti, in cui si è esibita insieme a Marco Masini, accompagnandosi al pianoforte sulle note di "Ci vorrebbe il mare", uno dei classici senza tempo del repertorio dell'artista toscano, suscitando grande emozione anche nell'orchestra.