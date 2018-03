Winx Club diventa canale tv pop up

ROMA, 17 MAR - Per otto giorni fino al 25 marzo DeAKids+1 (602 di Sky) diventa Winx Club Channel, un canale pop up interamente dedicato alle avventure delle Winx, le sei eroine nate nel 2004 dalla matita di Iginio Straffi (fondatore della content company Rainbow) diventate ormai un brand classico amato dalle bimbe di tutto il mondo e presente in oltre 100 paesi. L'iniziativa segue l'annuncio dell'adattamento di Winx Club in una serie Tv live action per giovani telespettatori. Il pubblico vivrà le avventure nel mondo di Magix con le protagoniste più glam della tv: Bloom e le sue amiche si ritroveranno ad affrontare pericolosi avversari e a salvare la Dimensione Magica. Avventure mozzafiato in cui la forza dell'amicizia può superare ogni difficoltà. Per l'occasione DeAKids mostrerà in prima visione la settima stagione di Winx Club, che vedrà Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha alle prese con la missione di salvaguardare il Parco naturale di Alfea e le rare specie di Animali Fatati che ci vivono.