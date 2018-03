Libri Come, Szalay, racconto dramma oggi

ROMA, 17 MAR - Nove uomini in diverse età della vita che potrebbero essere lo stesso uomo, per altrettante storie che diventano un romanzo in giro per l'Europa. David Szalay, 44 anni, si fa conoscere in Italia con un libro dalla struttura davvero originale, 'Tutto quello che è un uomo', il suo quarto romanzo ma il primo uscito in Italia, pubblicato da Adelphi e subito arrivato alla seconda edizione. Tra i finalisti del Man Booker Prize con questo libro lo scrittore è anche nella cinquina del Premio Gregor von Rezzori. "Volevo scrivere del tempo che passa, della morte. Del presente drammatico a cui sono legati i personaggi. Tutte le storie, tranne una sono state concepite per far parte di questa struttura che ha un doppio livello. Ogni racconto trascorre momento dopo momento, in un presente immediato, veloce, ma tra una storia e l'altra ci sono anni di distanza" racconta Szalay, che è nato a Montreal ma vive a Budapest, tra i grandi protagonisti della seconda giornata di Libri Come all'Auditorium Parco della Musica, Roma.