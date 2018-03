Libri Come: sold out Damilano su Moro

ROMA, 17 MAR - Sold out per l'incontro dedicato al libro su Aldo Moro 'Un atomo di verità' (Feltrinelli) di Marco Damilano, con Enrico Mentana, Walter Veltroni e Marco Follini, stasera a 'Libri Come', la festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Previsto allo studio 2 che ha una capienza di 100 persone, l'incontro è stato spostato velocemente al Teatro Studio Borgna, sala da 350 persone, e nonostante questo è rimasta della gente fuori. La fila era di circa 400 persone.