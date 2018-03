Francesca Genti, la poesia va sui social

ROMA, 18 MAR - La poesia torna a far parlare di se' e a conquistare pubblico, soprattutto sui social. Almeno stando a quanto afferma Francesca Genti, poetessa di origini torinesi, che da tanti anni vive a Milano, della quale è appena uscita per HarperCollins la raccolta 'Anche la sofferenza ha una sua data di scadenza', oltre a un saggio 'La poesia è un unicorno' (Mondadori), dedicato proprio a questo tema. "Della poesia si ha un po' paura, si pensa che sia difficile. E' più vicina alla musica, non devi capirla, devi sentirla senza avere l'ansia di comprendere tutto. Oggi chiunque esprime giudizi su qualsiasi cosa, ma della poesia si dice: 'non la capisco'. Bisogna togliere questo timore reverenziale" dice la Genti, oggi a Libri Come, Festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sembra che la poesia stia scendendo dalla Torre d'Avorio in cui è stata messa. "Sui social va forte. C'e' un genere di poeti- - spiega - Instant Poetry su Instagram. C'e' molta condivisione di poesia sui social".