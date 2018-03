Docu su Andres e Pablo, i due Escobar

ROMA, 18 MAR - Andres e Pablo: I due Escobar è una storia che intreccia calcio e narcotraffico. Il giocatore Andres e il signore della droga di Medellin non erano parenti ma le loro vite si sono intrecciate tra gloria e infamia. Immagini d'archivio, interviste ai protagonisti dell'epoca con un ritmo incalzante accompagnano il racconto di una storia unica. In onda su Fox Sports HD (canale 204 di Sky)lunedì 19 marzo alle 20.55, la storia si sport e criminalità ritorna ai Mondiali degli Stati Uniti del 1994. Lo stesso pesante cognome, Escobar, ma due vite diverse. Andres e Pablo: i due Escobar è un documentario sulla vita del leader del cartello della droga Pablo e quella del capitano della nazionale colombiana Andres, raccontata in modo dinamico con le interviste a Tino Asprilla, Renè Higuita, Francisco Maturana, la ragazza e la sorella di Andres Escobar e i 'colleghi' di Pablo del cartello di Medellin. Il documentario è realizzato da Jeff e Michael Zimbalist.