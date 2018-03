A Bard Guerra Bianca di Stefano Torrione

AOSTA, 18 MAR - E' "un viaggio tra i ghiacciai e le cime che furono teatro della più grande guerra di montagna della storia". La mostra 'Guerra bianca, fotografie di Stefano Torrione' sarà allestita nelle prestigiose sale del nuovo Museo delle Fortificazioni e delle Frontiere all'interno del Forte di Bard dal 29 marzo al 2 settembre. Saranno presentate oltre 70 immagini realizzate dal fotografo valdostano che conducono il visitatore sul fronte dei ghiacciai della Grande Guerra, un reportage realizzato in occasione del centenario della Grande Guerra e pubblicato da National Geographic Italia. "Il fotografo - si legge nella presentazione - ha dedicato tre anni a percorrere la linea del fronte, sulla lunga cresta di confine tra il Passo dello Stelvio e l'altopiano carsico, dove le truppe austro-ungariche e italiane si affrontarono in zone impervie in cui mai si era combattuto, fino a 3.000 metri di altitudine, tra le cime e i ghiacciai delle Alpi centrali e orientali.