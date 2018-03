Con DIS le scarpe le disegno io

ROMA, 18 MAR - DIS (Design Italian Shoes) è il marchio che contraddistingue la possibilità di realizzare le proprie calzature attraverso la tecnologia digitale più avanzata. Insomma, la manifattura pellettiera e la rivoluzione informatica arrivano direttamente ai clienti, grazie a un configuratore 3D di ultima generazione, accessibile dal sito ufficiale www.designitalianshoes.com. Attraverso i rendering foto-realistici elaborati dal software, il consumatore può scegliere il modello di calzatura, personalizzarlo in pochi click e farlo produrre su misura in Italia, in soli 10 giorni. Un processo creativo che consente di giocare con 50 milioni di combinazioni di materiali, pelli, lacci, suole e rifiniture, fino all'incisione, per creare la scarpa perfetta, unica e certificata, irripetibile come l'identità della persona che l'ha disegnata. La produzione avviene nella regione Marche, in botteghe artigiane con oltre 40 anni d'esperienza, custodi di un secolo di saper fare d'eccellenza: la cosiddetta shoes valley.