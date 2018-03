Andrea Leone presidente di Ischia Global

NAPOLI, 18 MAR - Sarà il produttore Andrea Leone il presidente del 16esimo Ischia Global Film & Music Festival, evento internazionale dell'industria del cinema e dell'audiovisivo che torna sull'isola verde dal 15 al 22 luglio. Figlio del grande regista Sergio Leone, sarà affiancato da Cheryl Boone Isaacs, ex presidentessa dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la donna che ha rivoluzionato la 'platea' dei votanti per gli Oscar con la sua politica di inclusione. ''Siamo orgogliosi di annunciare che due leader dell'industria dello showbiz mondiale sono al nostro fianco nella costruzione e gestione di un programma importante, che farà del Global Festival sempre più un punto di riferimento nel settore, oltre a confermarsi, con l'arrivo nel golfo di Napoli di tante star, l'appuntamento estivo più atteso dello spettacolo internazionale", annuncia Tony Renis, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia e membro attivo dell'AMPAS.