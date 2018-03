Rete4, al via Ieri Oggi Italiani

ROMA, 18 MAR - Maurizio Costanzo e Rita Dalla Chiesa per il nuovo programma Ieri Oggi Italiani, al via domani su Retequattro. Otto seconde serate al lunedì sera sulla famiglia, lo sport, il cibo, la politica, la televisione, il cinema, l'amore e la musica . "L'idea del programma nasce da una mia antica lettura 'Viaggio in Italia' di Guido Piovene - dice Costanzo - Questo libro era il risultato di un viaggio in Italia per la radio. A distanza di anni ho pensato che si potesse fare un check degli italiani con l'ausilio di uno storico come Umberto Olla e di molti ospiti. Mi piaceva l'idea di una conduttrice che sapesse mettere insieme ricordi, prospettive e testimonianze. Rita dalla Chiesa - conclude Maurizio Costanzo - mi è sembrata un ottima scelta".