Piero Angela, felicità? Il primo libro

ROMA, 18 MAR - La felicità? "Avere il primo libro tra le mani". Piero Angela superstar, seguitissimo e applauditissimo all'incontro, con 400 persone - nell'ultimo giorno di 'Libri Come', la Festa del Libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma - ha raccontato i 90 anni di storie vissute a cui ha dedicato il suo ultimo libro 'Il mio lungo viaggio' (Mondadori). E con grande generosità ha parlato della sua idea di felicità, parola chiave di questa edizione di 'Libri Come', e del suo rapporto con la scienza e la cultura. "Ho scritto 38 libri, tutti diversi uno dall'altro, anche se mia moglie dice che scrivo libri tutti uguali", ha scherzato. "La mia scrittura è di divulgazione scientifica. 'Il mio lungo viaggio' è diverso, racconta la mia vita" ha raccontato l'autore e conduttore di 'Quark' e Superquark'. "C'e' un grande pubblico che non accede alle stanze del sapere perchè non gli dai la chiave e la chiave è il linguaggio" ha aggiunto Angela tra gli applausi che non finivano mai.