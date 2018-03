Festival MANN, anteprima con Archimossi

NAPOLI, 18 MAR - Con una 'anteprima' itinerante della street band 'Archimossi', dal Museo Archeologico alle strade del centro storico e nella metropolitana, è iniziato il conto alla rovescia verso la seconda edizione del festival MANN 'Museo al Museo' 8 giorni di eventi oltre 100 ospiti tra artisti e personalità della cultura dal 21 al 28 marzo, un progetto originale voluto dal direttore del MANN Paolo Giulierini e che lo scorso anno attrasse oltre ventimila visitatori. Il gruppo in costume con viole e violini amplificati e particolari coreografie si è esibito nonostante la pioggia tra portici e gallerie. Musica, teatro, cinema, letteratura, arte e tecnologia saranno al centro di un cartellone (primo spettacolo alle ore 10 e ultimo alle ore 21) negli spazi simbolici del Museo, come la Sala Toro Farnese e la Sala della Meridiana. Dialogheranno con i tesori del MANN i musicisti internazionali Galliano, Rick Wakeman, Nyman, per il teatro Daniel Pennac, per la musica italiana Vecchioni, Elio, Curreri, tra gli altri.