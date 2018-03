Dedica: successo con Rahimi

PORDENONE, 18 MAR - Oltre 5 mila presenze al festival che per una settimana ha coinvolto attorno alla figura dello scrittore franco-afgano Atiq Rahimi, circondato in ogni circostanza dalla stima e dall'affetto del pubblico di tutta Pordenone. E' il bilancio del 24/o festival Dedica, dove sta per giungere un'altra portavoce del popolo afgano, Malalai Joya, diventata simbolo mondiale della lotta per i diritti umani e delle donne in particolare. Una iniziativa che, sottolineano gli organizzatori, si deve "anche alla sensibilità della Bcc Pordenonese che ha abbracciato la proposta dell'associazione Thesis". Rahimi, in esilio dal 1984, ha partecipato ai 10 appuntamenti in cartellone, e ad altri incontri speciali, come quello con gli studenti, con i librai e con le librerie, con molti giovani afgani presenti in città, fra i quali diversi richiedenti asilo. (ANSA).