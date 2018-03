Incassi Usa, Black Panther imbattibile

ROMA, 18 MAR - Per il quinto weekend il film Disney - Marvel 'Black Panther' domina la classifica cinematografica americana al box office con risultati record: oltre 27 milioni nel fine settimana e nel complesso è diventato infatti il settimo film di maggiore incasso in Usa, oltre 600 milioni di dollari. Ma, nonostante numeri decisamente minori, la più grande storia del weekend, secondo gli analisti, è il successo al debutto di I can only Imagine, che ha superato tutte le aspettative e fermato sia Nelle pieghe del tempo (Disney) e sia il debutto di Love, Simon (Fox). Si è piazzato al terzo posto con 17 milioni 64 mila dollari, mentre secondo è Tomb Raider che ha superato i 23 milioni e mezzo. I can only Imagine è la vera storia della vita di Bart Millard (J. Michael Finley), il cantante della christian band rock Usa MercyMe, che ha perso il padre per un cancro e si è ispirato a lui per scrivere la canzone diventata mega hit, I Can Only Imagine, appunto.