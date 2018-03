A Parma alla scoperta di Renato Brozzi

PARMA, 19 MAR - Una giornata ricca di appuntamenti, sabato 24 marzo a Parma e Traversetolo, con la collaborazione di Credit Agricole-Cariparma e Fabbriceria della Basilica Cattedrale, per valorizzare l'opera di Renato Brozzi, scultore, orafo, argentiere e animaliere, amato e stimato da Gabriele D'Annunzio. L'opera grafica di Brozzi (9.000 disegni, 400 foto, un centinaio di lettere di D'Annunzio) è disponibile in Imago, il catalogo online di opere cartografiche e grafiche della Regione Emilia-Romagna, e sarà presentata alle 16 a Traversetolo, al centro civico La Corte Bruno Agresti. Imago, sorto dalla condivisione in rete dei dati di un censimento avviato dalla Soprintendenza per i beni librari nell'86 e costantemente incrementato nel tempo, si è arricchito gli anni scorsi con il collegamento di migliaia di file digitali. In mattinata, a Parma, appuntamento alla Sala Bocchi di Credit Agricole, per ammirare gli arredi commissionati a Brozzi, e in Cattedrale per il ricco corredo liturgico in argento cesellato e sbalzato.