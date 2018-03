Scala,fermo rinnovo contratto dipendenti

MILANO, 19 MAR - La trattativa per il rinnovo del 'contratto unico Scala' dei dipendenti del Piermarini - in corso da oltre 15 mesi - "non è ancora chiusa, non siamo ancora al punto di deliberare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della riunione del Consiglio di amministrazione di via Filodrammatici, di cui è presidente. L'obiettivo è di "arrivare ad una soluzione condivisa in una quindicina di giorni", ha chiarito il sindaco, che prevede una nuova convocazione del cda dopo le vacanze pasquali. "Abbiamo fatto anche presente che l'accordo, prima di essere firmato, deve essere sottoposto all'attenzione della Corte dei Conti" affinché "garantisca che la modifica rientri nell'accettabilità del piano", ha concluso il sindaco.