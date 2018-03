Roma 3 Orchestra, musiche film Giordana

ROMA, 19 MAR - Roma Tre Orchestra firma la colonna sonora del nuovo film di Marco Tullio Giordana "Nome di Donna", in sala dall'8 marzo. La formazione musicale dell'omonima Università ha inciso le musiche del compositore italiano e premio Oscar nel 2007 Dario Marianelli, che per il suo primo film italiano ha voluto nel progetto un'orchestra italiana. Nata nel 2005 dall'esigenza, fortemente avvertita, di dar vita ad una formazione musicale stabile all'interno dell'Università, Roma Tre Orchestra rappresenta una delle prime e delle poche iniziative di questo tipo costituite negli atenei italiani. "Quando è arrivato l'invito di Dario Marianelli a partecipare a questo progetto, ne siamo stati lusingati. E' la prima esperienza dell'orchestra nel mondo della musica per film e iniziare con un'opera cinematografica di un grande regista è un grande onore", hanno commentato Roberto Pujia e Valerio Vicari, presidente e direttore artistico di Roma Tre Orchestra.