Baustelle, cantiamo amore non salvifico

MILANO, 19 MAR - E' un amore che arriva dopo la guerra quello di cui parlano, tra le altre cose, i Baustelle nel nuovo album 'L'amore e la violenza Vol. 2'. In uscita venerdì 23 marzo, il lavoro da studio firmato da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini arriva a poco più di un anno dalla pubblicazione dell'album precedente, il volume uno. Con una scaletta di dodici brani nuovi, 'L'amore e la violenza vol.2' è nato in gran parte durante l'ultimo tour del gruppo toscano. "Cantiamo un amore che non è salvifico - ha detto Bianconi - attraverso una fotografia musicale che rappresenta bene quello che i Baustelle sono oggi".