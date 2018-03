Le collaborazioni entrano in mondo sposa

MILANO, 19 MAR - Anche il mondo della sposa si dà collaborazioni e progetti di co-branding, che andranno in passerella sul Sì White Carpet organizzato dalla fiera Sposaitalia Collezioni, in programma dal 6 al 9 aprile a fieramilanocity. Sul tappeto bianco sfileranno capsule collections nate dall'incontro tra stilisti e aziende del settore. Sono cinque le coppie che hanno aderito al progetto: Blumarine ha scelto di consolidare e ampliare la sua collaborazione con Bellantuono Bridal Group; Nicole Fashion Group con l'influencer Paola Turani; Tosca Spose affiancherà il duo creativo Leitmotiv; Musani Couture sarà in coppia con il talento emergente Stefano De Lellis; Bellantuono Bridal Group con il designer Efisio Marras. Ospite speciale della serata, Carlo Pignatelli con una capsule celebrativa del suo 50esimo anniversario, nel solco della retrospettiva "Storia di un Sogno", la mostra dedicata alla maison e organizzata proprio all'interno degli spazi della manifestazione.