Un giallo sulle tracce di San Francesco

ROMA, 19 MAR - Un giallo che ha come protagonista Francesco d'Assisi. Un romanzo in cui si intrecciano storia, avventura e azione dentro l'affascinante Medioevo, un secolo in cui esplode il conflitto tra ragione e fede e tra due ordini monastici nascenti: francescani e domenicani. La fortezza del castigo segna l'esordio nella narrativa della coppia di sceneggiatori Pierpaolo Brunoldi e Antonio Santoro, con un romanzo ispirato a I pilastri della terra e a Il nome della rosa. La fortezza del castigo (Newton Compton, 378 PP., 9,90 euro) è anche un viaggio avventuroso nell'Italia del Medioevo in compagnia di un personaggio molto interessante. Bonaventura da Iseo: frate francescano, alchimista, abile risolutore di enigmi e investigatore ante litteram alla maniera di Guglielmo da Baskerville e dell'Auguste Dupin dei racconti di Poe.