Thegiornalisti tornano con nuovo singolo

ROMA, 19 MAR - Tommaso Paradiso e i Thegiornalisti tornano con un un nuovo singolo: Questa nostra stupida canzone d'amore (Carosello Records), dal 21 marzo. Contemporaneamente uscirà il video-film sul canale Youtube ufficiale e dal 23 marzo sarà in radio. Il nuovo singolo anticipa l'album in uscita in autunno, a quasi due anni di distanza da "Completamente Sold Out", disco d'oro e per un anno e mezzo consecutivamente nella top 100 dei dischi più venduti in Italia. "È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici - commenta Tommaso Paradiso - nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè lo stare bene per davvero, che l'unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo". Dal 21 ottobre la band sarà nei palazzetti con il Love tour: 21 ottobre Torino, 23 ottobre Casalecchio di Reno (BO), 24 ottobre Firenze, 27 ottobre Roma, 2 novembre Bari, 3 novembre Napoli, 8 novembre Genova, 10 novembre Padova, 11 novembre Montichiari (BS), 18 novembre Milano.