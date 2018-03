Black Panther come Avatar

NEW YORK, 19 MAR - 'Black Panther' continua a fare storia. Il film, basato sul personaggio di 'Pantera Nera' della Marvel Comics e distribuito dalla Disney, è stato per la quinta volta campione al botteghino nel week end. Un risultato che non si verificava dal 2009 con 'Avatar' di James Cameron. 'Black Panther' ha incassato 27 milioni (ultimo fine settimana, ndr) negli Stati Uniti, portando gli incassi domestici a oltre 605 milioni di dollari, mentre a livello mondiale ha superato il miliardo di dollari. Attualmente è il settimo più visto di sempre nel mercato nord americano e il 14/o nel mondo, superando 'Capitan America' e i 'Minions'. Secondo le stime, inoltre, si appresta a superare 'The Avengers' come film della Marvel ad aver incassato di più. La pellicola, inoltre, ha stracciato il remake di 'Tomb Raider', uscito nelle sale americane lo scorso 16 marzo.