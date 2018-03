Hill al cinema con western on the road

ROMA, 19 MAR - Un western moderno on the road, tra la Spagna e l'Italia, in cui Thomas in sella alla sua motocicletta affronta un viaggio solitario verso il deserto. Durante i preparativi, però, l'uomo incontra la giovane Lucia che sconvolgerà tutti i suoi piani. Il 19 aprile esce al cinema distribuito da Lux Vide 'Il mio nome è Thomas', di e con Terence Hill e con Veronica Bitto, Guia Jelo, Andy Luotto. Terence Hill, classe 1939, torna al cinema dopo 24 anni, nelle vesti di regista e di protagonista: dopo i successi televisivi a partire da Don Matteo riappare sul grande schermo con un film di ambientazione western, genere per il quale è diventato un volto iconico grazie a titoli come 'Il mio nome è Nessuno' e 'Lo chiamavano Trinità', uno dei molti film interpretati in coppia con l'amico Bud Spencer. E proprio a lui Terence dedica questo suo lungometraggio. Thomas a causa di Lucia si ritrova in una situazione rocambolesca: per proteggere la ragazza, deve affrontare e mettere al loro posto due delinquenti.