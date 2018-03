Foto campagna Eleventy in zona terremoto

ROMA, 19 MAR - Le immagini della nuova campagna per la collezione primavera/estate di Eleventy hanno avuto come sfondo lo scenario rurale dei Piani di Castelluccio di Norcia, recentemente colpito dal sisma. Un altopiano dell'Appennino Umbro Marchigiano che costituisce il fondo di un antico lago, ora prosciugatosi e noto per i suoi fenomeni carsici. La scelta di scattare ai Piani di Castelluccio è nata con l'obiettivo di creare un'occasione perché questa terra non venga dimenticata, perché continui ad essere meta turistica e in questo modo sostenere l'economia delle aree colpite dal sisma. "Questa campagna si ispira alle bellezze del nostro Paese, quelle bellezze che mi emozionano, che mi fanno sognare e che mi rendono orgoglioso della nostra Italia, quelle bellezze che ogni giorno mi danno l'energia per creare una moda senza tempo" ha detto Marco Baldassari, direttore creativo uomo e fondatore del Gruppo Eleventy assieme a Paolo Zuntini, direttore creativo donna. Le immagini sono del fotografo Natalino Russo.