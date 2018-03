Nuova capsule Superga e Alexa Chung

ROMA, 19 MAR - Fashion designer, modella e presentatrice tv inglese, Alexa Chung, oltre ad essere il volto della campagna Superga SS18, ha disegnato per il noto marchio di calzature sportive un'esclusiva capsule collection. Nel 2017 Alexa Chung ha lanciato l'omonimo marchio di abbigliamento femminile a seguito di collaborazioni di successo con alcuni dei marchi più famosi al mondo, tra cui una prima campagna per Superga nel 2011. Grazie al suo intuito in fatto di stile, con cui è in grado di combinare l'eleganza parigina e la grinta newyorkese, tutti i capi e gli accessori riflettono la personalità eclettica di Alexa. La partnership di Alexa Chung con Superga inizia nel 2011, anno in cui diventa testimonial. Nel 2018 ecco la collezione footwear per la primavera-estate. La campagna è ambientata a Los Angeles, una città che cattura lo spirito di Alexa e di Superga. Alexa ha reinterpretato i classici modelli con diversi pattern e colori: vernice, satin, cotone e spugna color crema, viola e turchese.