Chernobyl con Skarsgard e Emily Watson

ROMA, 19 MAR - La serie Chernobyl trova i suoi protagonisti: l'attore svedese Stellan Skarsgard e l'attrice britannica Emily Watson entrano a far parte del cast. Una produzione seriale di altissimo livello targata Sky ed HBO ed ispirata ad una delle peggiori catastrofi della storia, il disastro nucleare della Russia sovietica. Le riprese in Lituania nella primavera 2018. In cinque episodi, verrà trasmessa su Sky Atlantic in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria e porterà sugli schermi la vera storia di una delle più terribili catastrofi mai provocate dall'uomo e il coraggio di quegli uomini e quelle donne che hanno fatto sacrifici incredibili per salvare l'Europa da un disastro inimmaginabile. Skarsgard è Boris Shcherbina, responsabile del dipartimento per i combustibili e l'energia dell'URSS e capo della commissione governativa istituita nelle prime ore successive al disastro. Watson vestirà i panni di Ulana Khomyuk, una fisica nucleare sovietica impegnata a risolvere il mistero.