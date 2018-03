Lucca, vignette Sironi per Popolo Italia

LUCCA, 20 MAR - Mario Sironi disegnatore politico per il quotidiano ufficiale del Partito Fascista. E' 'Mario Sironi e le illustrazioni per 'Il Popolo d'Italia' 1921-1940', mostra che propone un percorso di rilettura e riscoperta del talento artistico di uno dei più grandi esponenti dell'arte italiana del '900, ospitata fino al 3 giugno al Lucca Center of Contemporary Art. L'esposizione, curata da Fabio Benzi, raccoglie una selezione di 100 opere scelte tra le quasi mille illustrazioni realizzate da Sironi. Vignette che sono vere e proprie opere d'arte, eseguite perlopiù tra il 1921 e il 1927 usando tecniche come china, biacca, matita, tempera e collage su carta e che hanno come bersaglio partiti avversari, a partire da quello socialista fino a quello popolare senza dimenticare la vecchia classe governativa liberale, la stampa filodemocratica, le ricche democrazie dell'America, della Francia e dell'Inghilterra nonché il comunismo russo.