Torna a Bologna fiera libro per ragazzi

BOLOGNA, 20 MAR - Torna a Bologna il meglio dell'editoria mondiale per i ragazzi, con il salone che da 55 anni è punto di riferimento per autori, illustratori, agenti letterari, distributori, insegnanti e traduttori che lavorano nel mondo dei libri per l'infanzia. E' Bologna Children's Book Fair, dal 26 al 29 marzo nei padiglioni della Fiera: oltre 20mila metri quadrati, 1.390 espositori (110 in più rispetto al 2017, +8,6%) provenienti da oltre 77 Paesi e oltre 26mila professionisti del settore attesi per fare il punto sulle ultime tendenze editoriali e digitali e partecipare a 250 workshop, conferenze e mostre. Ospite d'onore del 2018 è la Cina, presente con una mostra dedicata all'illustrazione contemporanea nel Paese asiatico, 150 tavole originali, oltre 100 espositori, circa 3.000 titoli tra narrativa, albi illustrati e fumetti e alcuni importanti autori del settore che incontreranno i visitatori tra gli stand.