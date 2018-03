Laura Pausini visita bambino in ospedale

MILANO, 20 MAR - Laura Pausini è andata il 19 marzo all'ospedale Maggiore di Lodi a trovare Fabio Muroni, il dodicenne affetto dalla sindrome di West, tetraparesi spastica, encefalopatia, che, attraverso il papà le aveva scritto una lettera chiedendo di poterla incontrare. "Fra tutti i cantanti che ascolto sei l'unica che mi rilassa e se piango per qualche dolore appena sento la tua voce smetto di piangere e ascolto incantato - ha scritto - a volte sorrido. In questo momento non sto attraversando un buon momento anzi, a detta dei medici non so quanto possa andare avanti, mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale". E il 19 marzo Laura, come riporta l'edizione locale del Giorno, è arrivata all'ospedale e ha regalato a Fabio il suo ultimo album.