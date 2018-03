Fossati presenta 'Gaber tascabile'

MILANO, 20 MAR - Un Gaber presentato in una maniera "leggera, quasi tascabile", per far conoscere le sue canzoni ai giovani di oggi, che ne intuiscono la grandezza ma ne ignorano la produzione: questo il senso del lavoro fatto da Ivano Fossati per 'Le donne di ora', il disco da lui ideato e prodotto in occasione dei 15 anni dalla scomparsa del signor G. Presentato nel cantiere del Lirico a Milano, il teatro che fu la casa di Gaber e che gli verrà intitolato, il disco vanta un inedito, la canzone che gli dà il titolo, composta nella primavera del 2002 e straordinariamente attuale nel tratteggiare il rapporto tra uomo e donna. Oltre al disco, tante le iniziative per tenere viva la memoria dell'artista, dal festival Milano per Gaber al festival Gaber che si terrà in Toscana.