Fabri Fibra torna live in estate

ROMA, 20 MAR - Fabri Fibra torna in tour. Dopo i live autunnali nei club per presentare l'ultimo disco di inediti "Fenomeno", il rapper annuncia nuove tappe per l'estate per Le Vacanze tour. Queste le date confermate: 30 giugno Isola del Castello di Legnano (MI), 9 luglio Brescia, 13 luglio Stornara (FG) (ingresso gratuito), 16 luglio Cremona, 17 luglio Collegno (TO), 21 luglio Olbia (ingresso gratuito), 26 luglio Roma, 28 luglio Lignano Sabbiadoro (UD).